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«Вильярреал» и «Славия» закончили матч нескучной ничьей

вчера, 23:57
ВильярреалВильярреал2 : 2СлавияСлавияМатч завершен

В поединке 3-го тура «Вильярреал» и «Славия» забили друг другу по 2 мяча. Один из голов — на счету бывшего игрока «Зенита» Данни.

Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал» – «Славия» – 2:2 (2:2)
Голы: Тригерос 41, Бакка 44  — Нецид 18, Данни 30.

«Вильярреал»: Барбоса, Руис, Бонера, Герра, Коста, Рукавина, Форнальс (Кастильехо 77), Сориано (Черышев 46), Тригерос, Унал (Бакамбу 60), Бакка.
Главный тренер: Фран Экскриба.

«Славия»: Лаштувка, Жугас, Дели (Борил 46), Соболь, Фридрих, Данни, Громада, Сучек, Нецид, Змргаль (Ван Бурен 69), Сикора (Стох 84).
Главный тренер: Ярослав Шилхави.

Предупреждения: Сориано 31, Герра 83, Коста 90+1, Борил 90+2.

Судья: Свейн Моэн.

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