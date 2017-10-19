«Вильярреал» и «Славия» закончили матч нескучной ничьей

В поединке 3-го тура «Вильярреал» и «Славия» забили друг другу по 2 мяча. Один из голов — на счету бывшего игрока «Зенита» Данни.
Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»
«Вильярреал» – «Славия» – 2:2 (2:2)
Голы: Тригерос 41, Бакка 44 — Нецид 18, Данни 30.
«Вильярреал»: Барбоса, Руис, Бонера, Герра, Коста, Рукавина, Форнальс (Кастильехо 77), Сориано (Черышев 46), Тригерос, Унал (Бакамбу 60), Бакка.
Главный тренер: Фран Экскриба.
«Славия»: Лаштувка, Жугас, Дели (Борил 46), Соболь, Фридрих, Данни, Громада, Сучек, Нецид, Змргаль (Ван Бурен 69), Сикора (Стох 84).
Главный тренер: Ярослав Шилхави.
Предупреждения: Сориано 31, Герра 83, Коста 90+1, Борил 90+2.
Судья: Свейн Моэн.
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