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«Милан» не смог обыграть АЕК

сегодня, 00:02
МиланМилан0 : 0АЕКАЕКМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК сыграл вничью с «Миланом».

Милан, стадион «Сан-Сиро»

«Милан» (Италия) – АЕК (Греция) – 0:0

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Калабрия, Бонавентура (Кесси 73), Хакан Чалханоглу, Локателли, Сусо (Борини 83), Андре Силва (Калинич 62), Кутроне.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

АЕК: Анестис, Враньеш, Галу, Элдер Лопеш, Бакакис, Тзанетопулос, Юханссон, Манталос (Яланопулос 90+3), Симоэш, Христодулопулос (Араухо 64), Ливая (Бакасетас 76).
Главный тренер: Маноло Хименес.

Предупреждения: Симоэш 28, Локателли 37, Манталос 73, Ливая 79.

Судья: Экберг (Швеция).

В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом».

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Все комментарии
Vector-B B
сегодня в 01:22
мда....
Milan199675
сегодня в 00:39
Если завтра не будет новости о том, что Монтелла уволен, то Мирабелли и Фассоне 8.
Lazio-Kiev ответил Agro1987
сегодня в 00:30
Agro1987:
Надеюсь это был последний матч Монтеллы
Я так же думал после очередного позорного матча Блохина в бытность его тренером в Киеве, а он как ни в чем ни бывало выходил на следующий матч!
Milan199675
сегодня в 00:29
Как можно было отпускать Бакка и покупать в атаку такое сборище идиотов. Очередной провальный сезон. Монтелла, ну уйди ты в отставку, будь мужчиной.
ermak6848
сегодня в 00:27
вот так бывает - случайных и слабых команд не бывает...
Mihailv89
сегодня в 00:21
Ставочникам привет)
ЭJlvIS
сегодня в 00:19
Монт на выход..
вхсо 111
сегодня в 00:19
Дааа, грусть, печаль, пока от Милана(, ладно хоть не проиграли и то сойдёт.)
Agro1987
сегодня в 00:17
Надеюсь это был последний матч Монтеллы
Валерошка ответил волгoдoн
сегодня в 00:17
волгoдoн:
"если не Милан то Реал или Бавария" )
Если не Милан то я спрячусь пока не возродится!!! я гордый!!!
волгoдoн ответил Валерошка
сегодня в 00:13
Валерошка:
Сегодня Зидеддин Зидан специално просматривал матч великого Милана. для всех понятно что скоро мы будем побеждать его реал в Лиге Чемпионов. Монтело выпустил лучшего нападающего мира Андрея Сильву наследника Шевченко!!! и турецкого роналду Хасана Чалканоглу, это человек гол. Потом был звонок для Монтело и тот решил не пугать Зидана мощными голами. хитрый ход тренера победителя! Мы вернулись!
"если не Милан то Реал или Бавария" )
zubila
сегодня в 00:09
На выход товарищ
БАБАнк
сегодня в 00:08
БАВАРИЯ ПСЖ реал ювентус!!! ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!!!
Валерошка
сегодня в 00:07
Сегодня Зидеддин Зидан специално просматривал матч великого Милана. для всех понятно что скоро мы будем побеждать его реал в Лиге Чемпионов. Монтело выпустил лучшего нападающего мира Андрея Сильву наследника Шевченко!!! и турецкого роналду Хасана Чалканоглу, это человек гол. Потом был звонок для Монтело и тот решил не пугать Зидана мощными голами. хитрый ход тренера победителя! Мы вернулись!
•BLACK WOLF•
сегодня в 00:07
Уберите вы этого физрука уже, видно игроки его сливают, даже конфликт произошел между Монтеллой и игроками на одной из вчерашних тренировок, если верить СМИ.
witynchik
сегодня в 00:05
ой позорище...
Klose_Miro
сегодня в 00:05
АЕК это вам не Шкендия.
Ну ничего, Милану в Греции за ничью зацепиться, - и выйдут из группы.
•BLACK WOLF•
сегодня в 00:04
Я один из немногих фанатов Милана, кто всегда был на стороне Монтеллы, но с сегодняшнего дня моя вера в него закончилась, я больше не буду защищать этого физрука. Перед каждым матчем надеешься, что всё будет иначе, что заиграем наконец, но итог как обычно провал. По моему пора с этим кончать, достаточно ждали и натерпелись млять.
Lazio-Kiev
сегодня в 00:04
Песня панихидная, да по монтелленой головушке...
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