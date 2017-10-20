«Милан» не смог обыграть АЕК

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК сыграл вничью с «Миланом».
Милан, стадион «Сан-Сиро»
«Милан» (Италия) – АЕК (Греция) – 0:0
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Калабрия, Бонавентура (Кесси 73), Хакан Чалханоглу, Локателли, Сусо (Борини 83), Андре Силва (Калинич 62), Кутроне.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
АЕК: Анестис, Враньеш, Галу, Элдер Лопеш, Бакакис, Тзанетопулос, Юханссон, Манталос (Яланопулос 90+3), Симоэш, Христодулопулос (Араухо 64), Ливая (Бакасетас 76).
Главный тренер: Маноло Хименес.
Предупреждения: Симоэш 28, Локателли 37, Манталос 73, Ливая 79.
Судья: Экберг (Швеция).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом».
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