«Скендербеу» и «Партизан» голов не забивали

«Скендербеу» и «Партизан» сыграли вничью в 3-м туре Лиги Европы.
Корча, стадион «Скендербеу»
«Скендербеу» – «Партизан» – 0:0 (0:0)
«Скендербеу»: Шехи, Яшаница, Радаш (Алити 33), Гледи, Вангели, Лилай, Дита (Доньет 80), Гьерги, Сове, Аденайи, Африм.
Главный тренер: Илир Дайя.
«Партизан»: Стеванович, Неманья Милетич, Митрович, Неманья Милетич II, Вуличевич, Увтович, Эвертон, Тошич, Проли, Тавамба (Ожегович 66), Сейдуба.
Главный тренер: Марко Николич.
Предупреждения: Тавамба 34, Лилай 39, Яшаница 60, Неманья Милетич II.
Судья: Даниэль Стефански.
В параллельном поединке группы киевское «Динамо» и «Янг Бойз» сыграли вничью.
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