Мирабелли: «Монтелла? Время тикает для всех нас»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Винченцо Монтелла оказался на грани увольнения.

«Мы немного обсудили кое-какие моменты. Мы плохо начали матч с „Сампдорией“, с „Ромой“ стали играть только с 70-й минуты, с „Интером“ отсутствовали весь первый тайм. Нужно это прекращать. У нас много игроков сборных, значит, качества хватает.

У нас всех есть определенное отведенное время. И у Монтеллы, и у меня. Мы дали тренеру молодую команду, которой нужно расти. Владельцы клуба помогают нам работать. Время тикает для всех нас. В этом риск нашей работы. Всякое бывало с великими тренерами и директорами, у которых не все получалось в первый год, а потом они добивались успеха».

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