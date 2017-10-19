Шекспир: «Желаю „Лестеру“ всего хорошего в будущем»

Бывший главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал свое увольнение с поста наставника команды.

«Я хочу поблагодарить руководство „Лестера“ за то, что у меня была возможность работать в этом фантастическом клубе. Искренне благодарю игроков, с которыми было приятно работать. Я уверен, что эта команда сможет добиться многого и вернется не высочайший уровень, который показывала ранее. Желаю „Лестеру“ всяческих успехов в будущем».

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