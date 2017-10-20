Куман: «Игроки „Лиона“ устроили театр на поле. Фекир „нырнул“ раз 10 за матч»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Лиона» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы:

«Игроки „Лиона“ устроили какой-то театр на поле, но судья ничего не сделал. Фекир „нырнул“ сегодня, полагаю, раз 10 за матч, но арбитр даже жёлтую карточку ему не предъявил. Это и вызвало наше раздражение, которое переросло в стычку на поле. Давайте посмотрим на компенсированное арбитром время – пять минут. Во время матча было шесть замен, это уже три минуты. У нас была потасовка, это ещё две минуты. И раз восемь матч останавливался из-за травм футболистов. И судья даёт всего лишь пять минут? Серьёзно?

Отправят ли меня в отставку? Конечно, если команда не выигрывает, хотя способна это делать, то виноват всегда тренер. Я могу быть отправлен в отставку, но окончательное решение принимает совет директоров. Я стараюсь оставаться сильным и делать всё необходимое. Если руководству покажется, что я не тот человек, который им нужен, они сообщат мне об этом».

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