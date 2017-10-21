Титов: «Поражает обилие травм в „Спартаке“ на ровном месте»

Тренер «Енисея» Егор Титов прокомментировал тот факт, что в его бывшем клубе «Спартаке» в текущем сезоне игроки очень часто получают повреждения.

«Предыдущий сезон был очень тяжелый. В небольшой паузе между чемпионатами, возможно, не успели отдохнуть. Ну и, видимо, дают хорошую нагрузку. По крестообразным связкам вообще тенденция: в „Спартаке“ несколько „крестов“, в „Енисее“ у трех игроков, Панченко вылетел у „Динамо“. А в Европе сколько!

„Спартак“ пока, увы, неубедителен. Много травмированных. Главная потеря – Зобнин. Только он раскрылся, стал ведущим игроком в „Спартаке“ и сборной, как сломался. Меня, конечно, поражает обилие травм на ровном месте. То ли футбол теперь быстрее, то ли нагрузки выросли в клубах. А может, экология плохая».

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