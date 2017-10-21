Моуриньо: «МЮ заслужил наказание в виде поражения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо остался удивлен слабой игрой своей команды в матче 9-го тура АПЛ против «Хаддерсфилд Таун». МЮ уступил со счетом 1:2.

«Победила команда, которая больше этого хотела. Когда побеждает команда, которая была лучше, комментировать нечего.

Я не знаю, почему у соперника было больше желания одержать победу. Не буду критиковать своих игроков в прессе. Проанализирую игру, и, если будет нужно, лично раскритикую их.

Я был удивлен нашим выступлением, не ожидал такого. Футболисты соперника играли эмоционально, агрессивно, с желанием, как будто на кону стояли их жизни. Поэтому они заслуженно победили.

Возможно, во втором тайме мы проявили чуть больше желания, возможно, мы могли сравнять счет, но я думаю, что мы заслужили наказание в виде поражения».

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