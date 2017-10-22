Спаллетти: «Такое ощущение, что „Интер“ играл с инопланетянами»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Наполи» (0:0).

«Мы сыграли очень хорошо. Мои игроки заслуживают комплиментов. У неаполитанцев отличная команда. Порой складывалось ощущение, что мы играем с инопланетянами. У „Наполи“ превосходный контроль мяча, пас в одно касание, все на самом высоком уровне. На данный момент я не могу требовать от своих игроков чего-то большего. Но мы работаем над собой и пытаемся улучшить свою игру», - сказал Спаллетти.

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