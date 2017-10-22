Клопп: «Господи, да у „Тоттенхэма“ великолепный состав!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает «Тоттенхэм» «командой Харри Кейна»:

«„Шпоры“ претендуют на чемпионство последние два сезона, почему им не бороться за победу в АПЛ на этот раз?

У них есть Кейн, Алли и Эриксен, но с тремя футболистами ничего не выиграть. Если говорить о центральных защитниках, то трудно найти связку лучше, чем Вертонген-Алдервейрелд. При этом „шпоры“ купили еще и паренька из „Аякса“ (Санчеса). Когда Роуз травмировался, они стали выпускать Дэвиса, Триппьер играет на правом фланге после ухода Уокера в „Сити“.

Эриксен - один из лучших игроков АПЛ, а кто играет под ним? Сиссоко - его уровень всем хорошо известен. Сон не играет в каждом матче, но всегда готов решить исход поединка. Дайер может сыграть как в защите, так и в полузащите. Господи, да у них великолепный состав! Это очень хорошая команда. Очень сложно найти игроков, которые были бы лучше, чем те, что у них уже есть».

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