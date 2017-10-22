Деулофеу: «Я не видел, чтобы мяч ушёл за пределы поля, гол забит по правилам»

Вингер «Барселоны» Жерар Деулофеу прокомментировал свое выступление в матче 9-го тура Ла Лиги против «Малаги», а также свой мяч в ворота соперника, который не должен был быть засчитан:
«Я провел две или три хорошие игры подряд, мне нужно продолжать в том же духе, помогать команде. Чувствую себя важным.
Мой гол? Я не видел, чтобы мяч ушел за пределы поля, думаю, он забит по правилам, потому я и не выключился из эпизода.
Матч с „Малагой“ получился непростым, ведь соперник высоко прессинговал. Было важно набрать три очка и продолжить побеждать».
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Если собрать воедино все судейские нарезки в пользу Барсы...то соккер можно превратить видеохостинг и смело конкурировать с ютубом...!
Если собрать воедино все судейские нарезки в пользу Барсы...то соккер можно превратить видеохостинг и смело конкурировать с ютубом...!
Листай сразу к 1:52 секунде и послушай комментатора,если мне не веришь и больше не пиши ерунду!
https://m.youtube.com/watch?v=YNvSVn92oqA
Листай сразу к 1:52 секунде и послушай комментатора,если мне не веришь и больше не пиши ерунду!
А на тему вашей совести....просто оставлю тут, посмотри на досуге..:
https://m.youtube.com/watch?v=NziyufSACKk
https://m.youtube.com/watch?v=qOZLMPH3Enc
https://m.youtube.com/watch?v=l5ztd3ET1MQ
А на тему вашей совести....просто оставлю тут, посмотри на досуге..:
https://www.youtube.com/watch?v=c1MWH07TgW0
Роналду и Ко постоянно из офсайдов и со спорных пенок забивают и молчат в трапочку)))))))))
Роналду и Ко постоянно из офсайдов и со спорных пенок забивают и молчат в трапочку)))))))))