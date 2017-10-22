Деулофеу: «Я не видел, чтобы мяч ушёл за пределы поля, гол забит по правилам»

Вингер «Барселоны» Жерар Деулофеу прокомментировал свое выступление в матче 9-го тура Ла Лиги против «Малаги», а также свой мяч в ворота соперника, который не должен был быть засчитан:

«Я провел две или три хорошие игры подряд, мне нужно продолжать в том же духе, помогать команде. Чувствую себя важным.

Мой гол? Я не видел, чтобы мяч ушел за пределы поля, думаю, он забит по правилам, потому я и не выключился из эпизода.

Матч с „Малагой“ получился непростым, ведь соперник высоко прессинговал. Было важно набрать три очка и продолжить побеждать».

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