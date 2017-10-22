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Деулофеу: «Я не видел, чтобы мяч ушёл за пределы поля, гол забит по правилам»

сегодня, 00:33
БарселонаБарселона2 : 0МалагаМалагаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Жерар Деулофеу прокомментировал свое выступление в матче 9-го тура Ла Лиги против «Малаги», а также свой мяч в ворота соперника, который не должен был быть засчитан:

«Я провел две или три хорошие игры подряд, мне нужно продолжать в том же духе, помогать команде. Чувствую себя важным.

Мой гол? Я не видел, чтобы мяч ушел за пределы поля, думаю, он забит по правилам, потому я и не выключился из эпизода.

Матч с „Малагой“ получился непростым, ведь соперник высоко прессинговал. Было важно набрать три очка и продолжить побеждать».

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Все комментарии
NGY ответил Бесполезность 51
сегодня в 01:54
Бесполезность 51:
https://www.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8
Что ты эти видеонарезки выставляешь...?

Если собрать воедино все судейские нарезки в пользу Барсы...то соккер можно превратить видеохостинг и смело конкурировать с ютубом...!
Бесполезность 51 ответил NGY
сегодня в 01:53
NGY:
Каземиро сперва попал по мячу, а потом зацепил ногу Льеренте! Листай сразу к 1:52 секунде и послушай комментатора,если мне не веришь и больше не пиши ерунду! https://m.youtube.com/watch?v=YNvSVn92oqA
А зачем мне твой комментатор (да ещё и с Матч ТВ), когда есть видео со 100% пенальти в ворота Реала?
NGY ответил Бесполезность 51
сегодня в 01:50
Бесполезность 51:
https://www.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8
Каземиро сперва попал по мячу, а потом зацепил ногу Льеренте!
Листай сразу к 1:52 секунде и послушай комментатора,если мне не веришь и больше не пиши ерунду!
Бесполезность 51 ответил Айтекин эвребович
сегодня в 01:41
Айтекин эвребович:
На твои кашшаи есть у нашей барси я, и мой отец Эвребе) других выдавать не буду😂😂😂
Кое-кого за кабинетность трофеев лишали и в низшие лиги сливали. Тебя прёт за кабинетных глорить?
Бесполезность 51 ответил NGY
сегодня в 01:39
NGY:
Хорошо, что перед тем как Каземиро зацепил ногу Льеренте, он сперва попал по мячу...! А на тему вашей совести....просто оставлю тут, посмотри на досуге..: https://m.youtube.com/watch?v=NziyufSACKk https://m.youtube.com/watch?v=qOZLMPH3Enc https://m.youtube.com/watch?v=l5ztd3ET1MQ
Айтекин эвребович ответил Бесполезность 51
сегодня в 01:36
На твои кашшаи есть у нашей барси я, и мой отец Эвребе) других выдавать не буду😂😂😂
Бесполезность 51 ответил NGY
сегодня в 01:34
NGY:
Хорошо, что перед тем как Каземиро зацепил ногу Льеренте, он сперва попал по мячу...! А на тему вашей совести....просто оставлю тут, посмотри на досуге..: https://m.youtube.com/watch?v=NziyufSACKk https://m.youtube.com/watch?v=qOZLMPH3Enc https://m.youtube.com/watch?v=l5ztd3ET1MQ
    NGY ответил Бесполезность 51
    сегодня в 01:30
    Бесполезность 51:
    Уж вам то о совести лучше помолчать. https://www.youtube.com/watch?v=c1MWH07TgW0
    Хорошо, что перед тем как Каземиро зацепил ногу Льеренте, он сперва попал по мячу...!

    А на тему вашей совести....просто оставлю тут, посмотри на досуге..:



    Айтекин эвребович
    сегодня в 01:29
      Mamaev ответил Бесполезность 51
      сегодня в 01:11
      Бесполезность 51:
      Уж вам то о совести лучше помолчать. https://www.youtube.com/watch?v=c1MWH07TgW0
      А тут то даже более явное чем было на кроосе
      Бесполезность 51 ответил NGY
      сегодня в 01:03
      NGY:
      Смотрит во время удара прямо в мяч, где четко было видно даже с верхней трибуны, что мяч покинул пределы поля и бессовестно говорит, что мяч забит про правилам...!
      Уж вам то о совести лучше помолчать.

      DXTK ответил Шишанутый
      сегодня в 00:57
      Шишанутый:
      Еще бы он признался! Честная игра такое понятие которое не знакомо католонцам.
        Killofwrath ответил Шишанутый
        сегодня в 00:53
        Шишанутый:
        Еще бы он признался! Честная игра такое понятие которое не знакомо католонцам.
        это про реал скорее. счет 2-0, так что нелепый гол на результат не повлиял
        barcelona and cruyff
        сегодня в 00:48
        Мяч вышел за пределы поля как по мне
        NGY
        сегодня в 00:48
        Смотрит во время удара прямо в мяч, где четко было видно даже с верхней трибуны, что мяч покинул пределы поля и бессовестно говорит, что мяч забит про правилам...!
        Шишанутый
        сегодня в 00:46
        Еще бы он признался! Честная игра такое понятие которое не знакомо католонцам.
        DXTK
        сегодня в 00:40
        не надо оправдываться, посылай всех к судье.

        Роналду и Ко постоянно из офсайдов и со спорных пенок забивают и молчат в трапочку)))))))))
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