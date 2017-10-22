Вальверде: «„Барселоне“ повезло забить быстрый гол»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Малагой» (2:0).

«Нам повезло забить быстрый гол. Рад, что заработали три очка. Это наша третья игра за последние шесть дней. Нужно привыкать к такому ритму. Нагрузка для игроков очень большая. Причем не столько физическая, сколько психологическая.

Суарес? С ним все в порядке. Самое главное, что у него есть моменты. А если есть моменты, то будут и голы», - сказал Вальверде.

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