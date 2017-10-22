Яя Туре может продолжить карьеру в США

Согласно сообщениям СМИ, полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити». Утверждается, что после продления годичного соглашения 34-летнего игрока с английским клубом, Яя продолжит карьеру в МЛС. Туре выиграл с «Манчестер Сити» два чемпионских титула и по праву считается одним из лучших игроков этого клуба.
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Там, кстати, можно бороться с расизмом.
Полицейские слишком часто стреляют в темнокожих.
Там, кстати, можно бороться с расизмом.
Полицейские слишком часто стреляют в темнокожих.