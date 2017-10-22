Яя Туре может продолжить карьеру в США

Согласно сообщениям СМИ, полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити». Утверждается, что после продления годичного соглашения 34-летнего игрока с английским клубом, Яя продолжит карьеру в МЛС. Туре выиграл с «Манчестер Сити» два чемпионских титула и по праву считается одним из лучших игроков этого клуба.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте