Гунько: «Рассчитываем на то, что ряд игроков „Спартака-2“ смогут попасть в первую команду»

Главный тренер второй команды «Спартака» Дмитрий Гунько подвел итоги победного матча с «Тюменью» в 19-м туре ФНЛ:

«Мы провели хорошую игру. Обидно, что в концовке немного потеряли концентрацию при исполнении стандартного положения и пропустили гол. Но в целом можно сказать, что сегодня наша команда показала быстрый, комбинационный футбол и создала множество голевых моментов.

Естественно, „Спартак-2“ должен готовить игроков для первой команды. Но если вы заметили, по сравнению с прошлым годам наша команда обновилась на девяносто процентов. Игроки, которые выходят на поле в этом сезоне, только начинают свой футбольный путь. Мы рассчитываем на их прогресс и на то, что ряд футболистов может в дальнейшем претендовать на место в основном составе „Спартака“. Что касается легионеров, то они в команде более полугода. За это время им удалось адаптироваться, и как раз сейчас они раскрывают свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что и Фэшн, и Сильванус начали регулярно забивать».

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