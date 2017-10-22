Кононов: «Моменты создаём практически в каждой игре, но не забиваем»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Урала» в матче 14-го тура РФПЛ:

«Впечатления понятны... Команда проиграла.

Чего не хватило для более успешного исхода? Реализации. Моменты создаем практически в каждой игре, но не забиваем. Ну и игра в обороне. Если мы много пропускаем, в любом случае, проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилий, если проиграли, виновата вся команда.

Почему так рано заменил Садаева? Он не так активен был, как хотелось бы. Центральный нападающий должен быть более активен.

„Урал“ – хорошая команда. Есть игроки, которые забивают. Вообще, состав у команды ровный. Поздравляю соперника с победой».

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