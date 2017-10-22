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Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: «Тревожные ожидания от матча с „Зенитом“»

сегодня, 13:03
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что максимум, на который могут уповать «армейцы» в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита», - это ничья:

«Тревожные ожидания от матча ЦСКА – „Зенит“. Последнюю игру „армейцы“ проиграли, причем по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у „Краснодара“ - 1:0. „Зенит“ же против „Арсенала“ проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и „армейцы“ будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для „красно-синих“.

Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет „Зенит“. Просто нечем обыгрывать. Если москвичи отстоят в обороне, в воротах, то будет хорошо. На контратаках „Зенит“ вряд ли попадется, все-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счет одной обороны. Других вариантов на сегодня нет».

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 13:47
Ничья нормальный исход.
ДСА
сегодня в 13:38
Ничья для ЦСКА за счастье.
kastites
сегодня в 13:33
Зенит победит 5-0
порт
сегодня в 13:29
А мне почему то не тревожно. А почему мне должно быть тревожно за булки коней?
sir-5
сегодня в 13:21
Да ладно,Оланаре и Васин дадут результат,да и тренерский гений Гончара не подведёт.Ну если шесть защитников не выпустит.
ermak6848
сегодня в 13:16
Не надо трусить в гольфы ...дядя Вова Пономарев " Бывший защитник ЦСКА"
ЦСКА выиграет - на Гауптвахту Не ходи...
вованыч 80
сегодня в 13:13
Цска часто выигрывает,казалось бы,проигранные матчи....
Василий 50
сегодня в 13:12
Пусть ЦСКА победит напоследок.
Все проблемы коней, все равно, вылезут в ближайшее время.
Суеверный
сегодня в 13:07
Выходить на матч с Зенитом, уповая на ничью... У армейцев проблем хватает (у Зенита тоже). И все же лучше провалиться под землю, чем не стараться из всех сил победить.
Морозовский
сегодня в 13:05
"ЦСКА" - ПОБЕДИТ !
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