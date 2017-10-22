Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: «Тревожные ожидания от матча с „Зенитом“»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что максимум, на который могут уповать «армейцы» в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита», - это ничья:

«Тревожные ожидания от матча ЦСКА – „Зенит“. Последнюю игру „армейцы“ проиграли, причем по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у „Краснодара“ - 1:0. „Зенит“ же против „Арсенала“ проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и „армейцы“ будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для „красно-синих“.

Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет „Зенит“. Просто нечем обыгрывать. Если москвичи отстоят в обороне, в воротах, то будет хорошо. На контратаках „Зенит“ вряд ли попадется, все-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счет одной обороны. Других вариантов на сегодня нет».

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