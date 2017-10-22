Радимов: «ЦСКА и „Зенит“ - две равные команды»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.

«В матче ЦСКА – „Зенит“, конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил „Зенит“. Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у „Зенита“ уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.

Есть ли у „Зенита“ преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу „Зенит“ назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды».



Ранее Виктор Васин заявил, что встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола.

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