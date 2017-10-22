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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
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21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
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15:30 сегодня Фейеноорд -:- Аякс
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16:30 сегодня ЦСКА -:- Зенит
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15:00 сегодня Спартак-2 -:- Тюмень
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Радимов: «ЦСКА и „Зенит“ - две равные команды»

сегодня, 13:17
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит16:30 Не начался

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА. 

«В матче ЦСКА – „Зенит“, конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил „Зенит“. Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у „Зенита“ уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.

Есть ли у „Зенита“ преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу „Зенит“ назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды».

Ранее Виктор Васин заявил, что встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола.

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Все комментарии
ОлегаТэ ответил LOpp
сегодня в 13:57
LOpp:
как сказал Классик: - игра была равна, играли два .....
Вчера на Закрывашке игра была равна, только неприлично рифмовалась одна команда хозяев... :)
sir-5 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 13:49
Байкал Иркутск:
Он не понимает, что таким высказыванием он свою команду опускает ниже плинтуса! Ведь как в таблице ЦСКА и Зенит выше, так и в личных встречах они не то, что поиздевались над Спартаком, а просто "опустили", с небес на землю!
Поросячий шахсей-вахсей,традиция самоистязания в духе радикального шиитского ислама.
Serge Boykov
сегодня в 13:45
Что-то на душе не спокойно! У нас спад в игре,каждую середину осени страдаем...главное чтоб по физике не пригрывали и тогда можем выйграть! А если объективно то думаю 1:1 будет!
Но буду верить в победу,Зенит не Барса и не Реал,хотя я бы и с ними верил что можем выйграть! Вперёд за победой )
Байкал Иркутск ответил sir-5
сегодня в 13:43
sir-5:
Точно.И оба унасекомили "Спартак" :5-1 и 2-1...
Он не понимает, что таким высказыванием он свою команду опускает ниже плинтуса! Ведь как в таблице ЦСКА и Зенит выше, так и в личных встречах они не то, что поиздевались над Спартаком, а просто "опустили", с небес на землю!
ДАША Д
сегодня в 13:42
Ралимов совсем перестал разбираться в футболе, хоть бы в турнирную таблицу посмотрел
ФорвардЪ
сегодня в 13:42
В России все равные команды, только бюджет у все разный.
Николай Еремеев
сегодня в 13:38
Радимов стал дипломатом !?
kastites
сегодня в 13:34
ЗЕНИТ победит 5-0
yk2ru
сегодня в 13:32
Вчера три ничьи были, продолжится ли серия и сегодня? Будут ли счета как вчера - 1:1, 0:0?
Obdulio Varela
сегодня в 13:32
Кони выиграют
cska1948
сегодня в 13:30
"...но каждый матч – это новая история..."
---------------------------------------------
И это абсолютно верно!
sir-5 ответил LOpp
сегодня в 13:25
LOpp:
как сказал Классик: - игра была равна, играли два .....
Точно.И оба унасекомили "Спартак" :5-1 и 2-1...
eaguar
сегодня в 13:24
ждем ничью
sir-5
сегодня в 13:23
Шутник забыл добавить :"Зенит" срочно нуждается в кадровом усилении!
LOpp
сегодня в 13:18
как сказал Классик: - игра была равна, играли два .....
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