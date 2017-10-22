Таски: «Уверен, что чемпионат мира в России будет особенным»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями о предстоящем чемпионате мира в России.



«Я уверен, что чемпионат мира в России будет особенным. Я испытываю особенные чувства, играя в стране, где будет проходить самый крупный футбольный турнир, выходя на поле стадиона, на котором будут сыграны матчи чемпионата. Я не понимаю, почему некоторые журналисты в Европе предостерегают болельщиков от поездки в Россию. Если кто-то из друзей спрашивает у меня, стоит ли ему приехать в Россию на чемпионат мира, я отвечаю, что не просто стоит, а нужно сделать это обязательно и всей семьей».



Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что сборная России может удивить на чемпионате мира 2018.

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