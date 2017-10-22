Коларов: «Пока бессмысленно говорить о победе „Ромы“ в чемпионате Италии»

Защитник «Ромы» Александар Коларов принес «волкам» победу в матче с «Торино». После поединка футболист пообщался с журналистами:

«Пока бессмысленно говорить о нашей победе в чемпионате Италии, прошло всего несколько игр.

Нам было важно победить после лондонской встречи с „Челси“, закончившейся ничьей со счетом 3:3. У нас на носу два домашних матча, которые мы обязаны выиграть. Мы лучше играем в гостях, чем дома? Не знаю, почему так получается, я здесь всего 3 месяца. Мы стараемся качественно играть и дома тоже».

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