Таарабт: «„Милан“ разрушил меня психологически»

Полузащитник «Дженоа» Адель Таарабт признался, что испытывал проблемы во время пребывания в «Милане».



«„Милан“ разрушил меня психологически. Я знаю каково это играть в этом клубе. Сперва все хорошо, а через 20 минут давление на вас становится невыносимым.



В начале своей карьеры я полагался исключительно на свой талант, я не верил в тяжелую работу и в командную игру. Я выбрал этот путь. Однако только сейчас я понял, что футбол - это коллективная игра, вы должны жертвовать собой во благо общего результата».



Ранее сообщалось, что Адель Таарабт перешел в «Дженоа» на правах аренды.

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