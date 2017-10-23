Бонуччи хотел отдать капитанскую повязку Монтоливо после матча с «Дженоа»

Согласно информации итальянских СМИ, защитник «Милана» Леонардо Бонуччи был очень раздосадован удалением в матче с «Дженоа». После поединка бывший игрок «Ювентуса» хотел отказаться от должности капитана команды.

«Если я создаю проблемы, вот капитанская повязка», - сказал Бонуччи партнерам по команде в раздевалке.

Леонардо попытался отдать повязку Риккардо Монтоливо, но тот ее не принял.

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