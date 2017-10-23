Футболисты грузинского клуба «Чихура» попали в аварию

Футболисты грузинской команды «Чихура» попали в ДТП, возвращаясь в Тбилиси на микроавтобусе после матча чемпионата с «Динамо» из Батуми. По словам руководства клуба, игроки не получили серьезных повреждений, кроме капитана команды Шота Кашия. Защитник сломал ключицу.

После 31-го тура «Чихура» занимает шестое место в чемпионате Грузии, набрав 46 очков.

Напомним, что меньше месяца назад в результате аварии сломал ребро нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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