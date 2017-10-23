Компания Molten стала поставщиком мячей для Лиги Европы

Японская компания Molten Corporation стала официальным поставщиком мячей Лиги Европы УЕФА. Контракт рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу с сезона 2018/19.

«Мы очень рады сотрудничеству с Molten, нашим новым официальным поставщиком мячей для Лиги Европы УЕФА. В лице Molten мы приветствуем в Лиге Европы одного из ведущих производителей мячей в мире. Профессионализм этой компании невероятен, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как благодаря нашему сотрудничеству страсть и энергия Лиги Европы будут распространяться по всей планете», - отметил маректинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.

Напомним, что в скором времени оргкомитет «Россия-2018» представит дизайн официального мяча чемпионата мира-2018.

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