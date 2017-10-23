Руководство «Реала» желает, чтобы Почеттино стал следующим тренером «сливочных»

Согласно информации английских СМИ, руководство «Реала» желает, чтобы наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино стал следующим главным тренером «Королевского клуба». Успехи специалиста у руля лондонского коллектива впечатлили мадридцев еще до очного матча команд.

При этом сообщается, что «Реал» не планирует расставаться с Зинедином Зиданом, а просто рассматривает варианты его замены на случай, если француз решит покинуть свою должность.

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