«Барселона» посетит гала-вечер ФИФА

«Барселона» в этом году не будет игнорировать гала-вечер ФИФА в Лондоне и отправит свою делегацию на мероприятие. Нападающий Лионель Месси был номинирован на награду лучшему игроку года, тогда как Андрес Иньеста, Луис Суарес и Жерар Пике претендуют на попадание в команду года. Церемония пройдет сегодня вечером. Напомним, что в прошлом году каталонцы проигнорировали гала-вечер, сославшись на подготовку команды к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте