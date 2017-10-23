После матча с россиянами сборная Аргентины может сыграть с Казахстаном

11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины в «Лужниках». После этого товарищеского поединка аргентинцы могут сыграть со сборной Казахстана, если переговоры пройдут успешно.

«Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится», - сообщил спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин.

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