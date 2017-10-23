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После матча с россиянами сборная Аргентины может сыграть с Казахстаном

сегодня, 16:48

11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины в «Лужниках». После этого товарищеского поединка аргентинцы могут сыграть со сборной Казахстана, если переговоры пройдут успешно.

«Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Марией, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом, и, если средства будут найдены, матч состоится», - сообщил спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин.

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Все комментарии
No problem
сегодня в 17:14
    D-Fens
    сегодня в 17:04
    Решили сыграть с командами одного уровня, правда Казахстан немного сильнее.
    Знатог
    сегодня в 17:00
    И казахский аксакал Аршавин сыграет.
    sihafazatron ответил Остапчук 67
    сегодня в 17:00
    Остапчук 67:
    Интересно, зачем это нужно Аргентине?
    деньги
    Остапчук 67
    сегодня в 16:59
    Интересно, зачем это нужно Аргентине?
    FILL3286
    сегодня в 16:50
    Рекордсмен треху вытянет!
    А если в защите будут васины и березами могут и пятеру вытянуть)))
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