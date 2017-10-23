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Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи с Грецией

сегодня, 17:42
ХорватияХорватия-:-ГрецияГреция09.11.2017 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для участия в стыковых матчах отбора ЧМ-2018 против Греции.

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб).

Защитники: Домагой Вида («Динамо» Киев), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо» Киев), Матей Митрович («Бешикташ»), Зоран Нижич («Хайдук»), Марин Леовац (ПАОК).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марко Рог («Наполи»), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак»), Никола Влашич («Эвертон»).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Фиорентина»).

Первый матч пройдет 9 ноября в Загребе. Ответный – 12 ноября.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:03
Если вызвали, значит он соответствует уровню сборной.
cska plus
сегодня в 17:47
Об этом нам сообщают потому, что Пашлич играет хрюшатнике.
parallels
сегодня в 17:46
циркач в составе необходим. будет хрюкать на тренировке и изрядно веселить напарников по сборной. говорят, для поднятия командного духа хорошо.
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