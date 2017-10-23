Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи с Грецией

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для участия в стыковых матчах отбора ЧМ-2018 против Греции.
Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:
Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб).
Защитники: Домагой Вида («Динамо» Киев), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо» Киев), Матей Митрович («Бешикташ»), Зоран Нижич («Хайдук»), Марин Леовац (ПАОК).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марко Рог («Наполи»), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак»), Никола Влашич («Эвертон»).
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Фиорентина»).
Первый матч пройдет 9 ноября в Загребе. Ответный – 12 ноября.
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