ЦСКА впервые опередил «Спартак» по количеству зрителей на домашнем матче

ЦСКА впервые в истории российской Премьер-Лиги опередил «Спартак» по количеству зрителей на домашнем матче после открытия нового стадиона. Игру 14-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) посетило 26 137 зрителей. На матч «Спартак» – «Амкар» (0:0) пришло 25 754 человека.
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Интересно, а сколько было болельщиков цска на матче с Амкаром, если сравнивают матч Спартак - Амкар?
Интересно, а сколько было болельщиков цска на матче с Амкаром, если сравнивают матч Спартак - Амкар?