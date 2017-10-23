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ЦСКА впервые опередил «Спартак» по количеству зрителей на домашнем матче

сегодня, 19:28

ЦСКА впервые в истории российской Премьер-Лиги опередил «Спартак» по количеству зрителей на домашнем матче после открытия нового стадиона. Игру 14-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) посетило 26 137 зрителей. На матч «Спартак» – «Амкар» (0:0) пришло 25 754 человека.

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Все комментарии
ritar
сегодня в 20:23
так стадио то не заполнили что ли? )
бибра
сегодня в 20:17
Столько болел а вместо дерби шиш
parallels
сегодня в 20:17
    andre_can
    сегодня в 20:09
    а у нас всегда под 50 тысяч :))))))))))))) прастаку и коням такое только сниться может!
    Don trambon ответил Казанский
    сегодня в 20:05
    Казанский:
    Манекенов повтыкали и голых солдат пригнали,чтобы не сбежали))
    ну тебе виднее) небось на голых солдат пришёл посмотреть и специальны пытался сбежать, что бы они тебя останавливали по очереди?)
    Альфи ответил mat73
    сегодня в 20:02
    mat73:
    Они об этом ещё правнукам рассказывать будут! - "И я там был, мяч типа бил, по рукам прыгало, да в ворота не попало")))
    А что ВАМ эта посещаемость даёт? первое место в турнирной таблице, мировую славу или любовь болельщиков? Только я тебе скажу НИКОГДА, НИ ОДНОМУ БОЛЕЛЬЩИКУ ЦСКА не придет в голову бросить армейский шарфик или менять тренеров как перчатки,или ты помнишь чтобы ушедший от нас человек , говорил плохо о клубе( вспоминаем высказывания Дзюбы) вот тебе и любовь...
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 19:54
    Казанский:
    Манекенов повтыкали и голых солдат пригнали,чтобы не сбежали))
      Санчо Панса
      сегодня в 19:50
      Приятная такая статистика для глаза! И в турнирной таблице ЦСКА выше Спартака)
      ziborock
      сегодня в 19:50
      Круто! На ЦСКА + Зенит приходит 26000)))
      Хотя ВЭБ - Арена вмещает 30000!
      112910415
      сегодня в 19:49
      и ведь цифры не врут!
      на супер-принципиальный матч ЦСКА может собрать столько же людей, сколько Спартак - на самый рядовой!
      VV V
      сегодня в 19:48
      Интеллигентных и воспитанных людей всегда меньше, народных необразованных , постоянно пьяных масс.......вот и всё объяснение !
      VIPded
      сегодня в 19:47
      Лучше бы ЦСКА в этом туре голов забил больше, чем Спартак... )))
      eaguar
      сегодня в 19:46
      Сколько , сколько ?
      А , аж 400 болел за 25 лет .
      ЦСКА только недавно начали обгонять Тулу , и сразу такой рекорд .
      Похвально , однако .
      salaga
      сегодня в 19:46
      Исключительно за счёт болельщиков Зенита, коим был каждый 13-й. Удивительно совсем другое - даже на этом исключительно важном для ЦСКА домашнем матче не было аншлага.
      mat73
      сегодня в 19:45
      Они об этом ещё правнукам рассказывать будут! - "И я там был, мяч типа бил, по рукам прыгало, да в ворота не попало")))
      Robbaggio
      сегодня в 19:42
      Есть чем гордиться ЦСКА - на Зенит собрали почти на 400 человек больше, чем Спартак на Амкар)
      Казанский ответил Don trambon
      сегодня в 19:41
      Don trambon:
      Пришли посмотреть на игру 2х классных команд. Понятно, что на матчи спартака ходят 90% работников лукойла, а на рубин - казанский только.
      Манекенов повтыкали и голых солдат пригнали,чтобы не сбежали))
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 19:40
      Играли так сказать два "флагмана"..). Спецом отредактирую, чтобы слово "флагман" поставить ковычки).
      Т34
      сегодня в 19:39
      Срочно сделать мемориальную доску, где отметить это событие золотыми буквами, на стенах ВЭБ - арены написать фамилии болельщиков посетивших этот матч и сделать 22 октября выходным днем в системе цска навечно.
      Интересно, а сколько было болельщиков цска на матче с Амкаром, если сравнивают матч Спартак - Амкар?
      RDeanW
      сегодня в 19:39
      лол. ну рекорд посещаемости в виде 5000 с оренбургом мы не перебьем))
      Don trambon
      сегодня в 19:39
      Пришли посмотреть на игру 2х классных команд. Понятно, что на матчи спартака ходят 90% работников лукойла, а на рубин - казанский только.
      Альфи
      сегодня в 19:36
        FILL3286
        сегодня в 19:32
        У них на амкар да уфу с уралом максимум ходит 7 тысяч,а у нас по 25-30!
        sir-5
        сегодня в 19:31
        "Закат Европы..тьфу,"Спартака"! А они всё куражатся на ветках ЦСКА.
        FILL3286
        сегодня в 19:31
        В первый и последний раз!
        holms918
        сегодня в 19:31
        Всё когда то бывает впервые.
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