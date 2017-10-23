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Третье место в голосовании на приз Golden Boy-2017 занял Рэшфорд, а не Жезус

сегодня, 19:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд занял третье место в голосовании на приз Golden Boy-2017, а не форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, как это сообщалось ранее. Рэшфорд по итогам голосования набрал 76 баллов. На втором месте расположился вингер «Барселоны» Усмана Дембеле со 149 очками. Первым, напомним, стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, в активе у которого 291 голос.

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Все комментарии
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 19:53
Cules2013:
твой вариант в студию! мне вот интересно, без сарказма.
Мбаппе Жезус Алли
Artuom ответил cevin cigan
сегодня в 19:49
cevin cigan:
Байкотчик на втором?
А что такого?? В БД был одним из лучших. Бойкотом конечно испортил впечатление о себе, но оценивается только игра.
Artuom
сегодня в 19:47
Ну правильно, Жезус в том сезоне меньше матчей отыграл и стата меньше чем у Рэшфорда. А вот в этом сезоне уже может "переплюнуть".
Cules2013 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 19:43
Рауль и Зидан:
Ну если честно ,вообще не объективно
твой вариант в студию! мне вот интересно, без сарказма.
BESTjuventus10
сегодня в 19:43
дембеле вообще кто такой? ни о чем игрочишко.
sihafazatron
сегодня в 19:42
главное кто первый
nikita10
сегодня в 19:20
1. Киллиан Мбаппе - 291
2. Усман Дембеле - 149
3. Маркус Рэшфорд - 76
4. Габриэл Жезус - 72
5. Джанлуиджи Доннарумма - 69
6. Кристиан Пулишич - 30
7. Каспер Дольберг - 27
8. Эмре Мор - 13
9. Федерико Кьеза - 12
10. Родриго Бентакур - 9
cevin cigan
сегодня в 19:19
Байкотчик на втором?
Рауль и Зидан
сегодня в 19:16
Ну если честно ,вообще не объективно
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