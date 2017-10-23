Третье место в голосовании на приз Golden Boy-2017 занял Рэшфорд, а не Жезус

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд занял третье место в голосовании на приз Golden Boy-2017, а не форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, как это сообщалось ранее. Рэшфорд по итогам голосования набрал 76 баллов. На втором месте расположился вингер «Барселоны» Усмана Дембеле со 149 очками. Первым, напомним, стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, в активе у которого 291 голос.

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