Бакаев: «Импонирует уверенность Промеса, учусь у него»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что наблюдает за игрой Квинси Промеса и пытается подражать ему.



«По ощущениям я прогрессирую. Стал думать на поле быстрее, быстрее принимать решения. Не так часто играю, пока больше наблюдаю за матчами со скамейки. Но из каждой игры можно что-то почерпнуть. Например, с какой самоотдачей спартаковцы играли в матче с „Севильей“, как боролись за каждый мяч! И в итоге переиграли одну из лучших команд Европы со счетом 5:1!



Наблюдаю за Промесом. Импонирует его уверенность: он точно знает, что будет делать в следующий момент. Учусь у него. Атмосфера у нас в команде замечательная, все поддерживают. Поэтому доволен».



Квинси Промес. «Спартак» и будущее

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