Игли Таре: «Рано превозносить „Лацио“»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре считает, что рано превозносить достижения итальянского клуба в этом сезоне.



«В „Лацио“ все идет хорошо, но оценивать результаты нужно в долгосрочной перспективе. Все что имеет значение, - это то, где мы закончим сезон. Большой ошибкой было бы превозносить достижения нашего клуба в этом сезоне, опираясь лишь на этот промежуток времени».



Ранее нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что его команда нацелена на Скудетто.

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