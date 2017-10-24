Зинченко: «Надеюсь, сегодня сыграю с „Вулверхэмптоном“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко надеется получить игровую практику в сегодняшнем матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона». Украинец перебрался в Манчестер прошлым летом из «Уфы», но в этом сезоне он пока в официальных матчах на поле не выходил.

«Надеюсь, сегодня выйду на поле. Очевидно, это то, для чего я работаю. С учетом тяжелой травмы Менди меня наигрывают на позиции левого защитника, и сейчас я уже лучше понимаю, как играть на этом месте. Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и быть умным. Для меня примером в этом плане является Фернандиньо, который на любой позиции в центре поля может играть одинаково полезно.

Фернандиньо действительно очень помог мне с адаптацией, ведь он в свое время играл в „Шахтере“ и знает русский язык!

Моя цель - остаться здесь. Это мой дом, и я хочу играть за „Манчестер Сити“. Нелегко попасть в состав этой команды, но я прилагаю все усилия».

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