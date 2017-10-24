Хайнкес: «Было важно выиграть последние матчи, чтобы „Бавария“ почувствовала уверенность»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии кубкового поединка с «РБ Лейпцигом» отметил, что мюнхенцы обрели уверенность после недавних побед в Бундеслиге.

«Завтрашняя игра с „Лейпцигом“ будет особенной, ведь встретятся две топ-команды. Думаю, Хуммельс и Коман смогут сыграть. Хави Мартинес тоже отправится на матч.

Я всегда оптимистичен. Надеюсь, мои игроки тоже разделяют этот подход. Нам было важно выиграть последние три матча, чтобы команда почувствовала уверенность в своих силах».

После назначения Хайнкеса мюнхенцы переиграли «Фрайбург» (5:0), «Селтик» (3:0) и «Гамбург» (1:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте