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«Лацио» в качестве воспитательной меры отправит своих фанатов в Освенцим

сегодня, 16:23

«Лацио» в качестве воспитательной меры ежегодно будет отправлять по 200 своих активных болельщиков в бывший концлагерь Освенцим, который сейчас функционирует в виде музея. 

Накануне в Италии разразился скандал. Ультрас «Лацио» во время матча Серии А с «Кальяри» разместились на фанатской трибуне «Ромы», поскольку их трибуна была закрыта из-за расистского поведения на предыдущих играх. После игры фанаты оставили «волкам» послание. Среди прочих оскорбительных материалов антисемитского и гомофобного содержания была фотография Анны Франк в футболке «Ромы». Напомним, что дневник еврейской девочки Анны Франк, повествующий о гонениях со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером.

«Я официально заявляю, что „Лацио“ будет ежегодно отправлять 200 фанатов на экскурсию в Освенцим, чтобы они узнали или не забывали о некоторых эпизодах истории. Нельзя играть с подобными фактами. Мы осуждаем любую форму расизма, поэтому клуб начинает такую инициативу. 

В каждом коллективе есть гнилое яблоко. Увы, мы не можем приставить надсмотрщика к каждому болельщику», — заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

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Все комментарии
Y.N.W.A. ответил mphuZ
сегодня в 17:36
mphuZ:
Только сейчас! Не пропустите! Ежегодные путёвки в конлагерь Освенцим! Сервис "Всё включено": многоместные уютные камеры, питание 1 раз в неделю, шоковая терапия, и, конечно же, бесплатный одноразовый визит к известному доктору Менгеле! Все вопросы по путёвкам задавайте по телефону: +39 06/97.607.111
Мда...
Y.N.W.A.
сегодня в 17:34
Позорные ультрас. Трусы, за которых Лацио должно быть стыдно..
Брулин
сегодня в 17:29
А зачем? Если они считают, что это нормально, то в чем проблема? Ну, считают и считают. Лацио всегда были правыми, это у них в истории заложено.
Санчо Панса
сегодня в 17:28
Да ну, руководство Лацио серьезно что ли? Вот тебе и воспитательная мера! Впрочем, провинившихся ведь не жить отправят, а только посмотреть как оно все устроено)
RUSTY8 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 17:18
Lazio-Kiev:
Вот истину глаголешь! Я уже устал объяснять разницу между итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Между Дуче и фюрером. Это пошло из Союза, который, де-факто, объединил эти два понятия. Хотя идеология фашизма гораздо ближе к социализму, чем к национал-социализму.
+++
имхо только италофашизм еще ближе к североевропейским протестантским течениям со взаимоответственным сообществом...как бэ попытка превращения ленивой католической средиземноморской массы в немца/англичанина/скандинава
Lazio-Kiev ответил RUSTY8
сегодня в 17:11
RUSTY8:
неоднородность у всех клубов и раньше проявлялась...конечно левацкий Ливорно не хочется, но фашюганское быдло тоже во вред))) Зы. почему-то все еще итальянских фашистов и немецких национал-социалистов заталкивают в одну гребенку
Вот истину глаголешь! Я уже устал объяснять разницу между итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Между Дуче и фюрером. Это пошло из Союза, который, де-факто, объединил эти два понятия. Хотя идеология фашизма гораздо ближе к социализму, чем к национал-социализму.
фанат джигурды
сегодня в 17:10
Нам нестрашна Алма-Ата и события Польши
Ведь геройских патриотов с каждым днём всё больше
А для контры для матерой типа Леха Валенсы
Мы заново откроем Бухенвальд и Освенцим

/Егор Летов/
RUSTY8 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 17:08
Lazio-Kiev:
Тиффози стали очень неоднородны. И в Роме сильное правое крыло и в Лацио много левых уклонистов!)
неоднородность у всех клубов и раньше проявлялась...конечно левацкий Ливорно не хочется, но фашюганское быдло тоже во вред)))

Зы. почему-то все еще итальянских фашистов и немецких национал-социалистов заталкивают в одну гребенку
Owl Fake ответил Lazio-Kiev
сегодня в 17:07
Lazio-Kiev:
200 чел в год, это 200 билетов до Кракова по 200 баксов, плюс 100 номеров по 100 баксов, плюс питание, трансфер . Итого набегает тысяч 70-80. Лотито скорей удавится, чем выбросит такие деньги!))
Хотя, чем не повод и там свой след оставить, на пару с польскими ультрас, например Леха. Те точно не прочь будут.
Lazio-Kiev ответил RUSTY8
сегодня в 17:04
RUSTY8:
к сожалению, тиффози Лацио от этих турпоходов левее не станет
Тиффози стали очень неоднородны. И в Роме сильное правое крыло и в Лацио много левых уклонистов!)
Lazio-Kiev ответил mphuZ
сегодня в 17:03
mphuZ:
Только сейчас! Не пропустите! Ежегодные путёвки в конлагерь Освенцим! Сервис "Всё включено": многоместные уютные камеры, питание 1 раз в неделю, шоковая терапия, и, конечно же, бесплатный одноразовый визит к известному доктору Менгеле! Все вопросы по путёвкам задавайте по телефону: +39 06/97.607.111
Клаудио, ты что ли?! 👋👋👋
RUSTY8
сегодня в 17:02
к сожалению, тиффози Лацио от этих турпоходов левее не станет
mphuZ
сегодня в 17:01
Только сейчас! Не пропустите!
Ежегодные путёвки в конлагерь Освенцим!

Сервис "Всё включено": многоместные уютные камеры, питание 1 раз в неделю, шоковая терапия, и, конечно же, бесплатный одноразовый визит к известному доктору Менгеле!

Все вопросы по путёвкам задавайте по телефону: +39 06/97.607.111
Klose_Miro
сегодня в 16:58
Главное чтобы на футболистах не сказалась вся эта шумиха.
Lazio-Kiev ответил Owl Fake
сегодня в 16:49
Owl Fake:
Если даже Лацио гниёт толерантностью, тогда всё действительно плохо.
200 чел в год, это 200 билетов до Кракова по 200 баксов, плюс 100 номеров по 100 баксов, плюс питание, трансфер . Итого набегает тысяч 70-80. Лотито скорей удавится, чем выбросит такие деньги!))
richi
сегодня в 16:46
Люди выступают против сионистов (фашистов) и гомосексуалистов (извращенцев), а их за это наказывают... Докатились...
Owl Fake
сегодня в 16:40
Если даже Лацио гниёт толерантностью, тогда всё действительно плохо.
Lazio-Kiev
сегодня в 16:39
Ультрас, конечно, занесло. Погонять романиЗдов можно и в более толерантной форме. Могу устроить мастер класс))
ДСА
сегодня в 16:36
Еще бы и 2 недельки пожить там...
Dude-MU
сегодня в 16:35
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