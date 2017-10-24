«Лацио» в качестве воспитательной меры отправит своих фанатов в Освенцим

«Лацио» в качестве воспитательной меры ежегодно будет отправлять по 200 своих активных болельщиков в бывший концлагерь Освенцим, который сейчас функционирует в виде музея.

Накануне в Италии разразился скандал. Ультрас «Лацио» во время матча Серии А с «Кальяри» разместились на фанатской трибуне «Ромы», поскольку их трибуна была закрыта из-за расистского поведения на предыдущих играх. После игры фанаты оставили «волкам» послание. Среди прочих оскорбительных материалов антисемитского и гомофобного содержания была фотография Анны Франк в футболке «Ромы». Напомним, что дневник еврейской девочки Анны Франк, повествующий о гонениях со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером.

«Я официально заявляю, что „Лацио“ будет ежегодно отправлять 200 фанатов на экскурсию в Освенцим, чтобы они узнали или не забывали о некоторых эпизодах истории. Нельзя играть с подобными фактами. Мы осуждаем любую форму расизма, поэтому клуб начинает такую инициативу.

В каждом коллективе есть гнилое яблоко. Увы, мы не можем приставить надсмотрщика к каждому болельщику», — заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

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