Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Лиги между «Суонси Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Суонси Сити»: Нордфельдт, Ранхель, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Ки, Меса, Клукас, Раутледж, Айю, МакБарни.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Блинд, Туанзебе, Эррера, Лингард, МакТоминай, Марсьяль, Рэшфорд.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В предыдущем раунде турнира «Суонси» обыграл «Рединг», а МЮ разобрался с «Бертон Альбион».
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