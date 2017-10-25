От «Спартака» до «Енисея». Кого поддерживать в Кубке России

В ожидании новых сенсаций «Соккер.ру» готовится к матчам Кубка России. Помогаем разобраться в сетке турнира, находим интересные футбольные коллективы!

Первый полуфинал. «СКА-Хабаровск» - «Динамо» Санкт-Петербург; «Шинник» - «Олимпиец»

Из этих команд в полуфинале окажется одна. После вылета «Зенита» от соседского «Динамо» у команды Александра Точилина точно должно было вырасти количество ситуативных поклонников, так что сегодня за них будут все, кто оценил красоту победы над фаворитом. За «СКА-Хабаровск» болеют не только жители региона и фанаты модного месяц назад рэпера, ведь у Поддубского не только козырь своего поля – непросто даются перелеты соперникам, но и проблески в игре.

Те самые успехи, которых заждались от «Шинника». Команда из Ярославля не потеряла шансы на первую четверку в ФНЛ и выход в стыковые матчи. Но если в Кубке России жребий позволяет сыграть с призраком нижненовгородского футбола – «Олимпиец» создали после кончины «Волги», то надо бороться за проход дальше. Пусть у «Олимпийца» скоро будет новый стадион международного уровня, в этой паре 6-я команда ФНЛ играет с 15-й – разница делает «Шинник» фаворитом, как и фактор своего поля.

За кого болеть в этой четверке? За «Динамо» из Санкт-Петербурга. «СКА-Хабаровск», может, и сильнее будет, но «Зенит» не выбивал.

Второй полуфинал. «Тамбов» - «Авангард»; «Ростов» - «Амкар»

Ну, вы же знаете Ярцева? Генеральный директор «Тамбова» точно рассчитывает на полуфинал, как и молодой тренер команды и тоже хорошо вам известный человек – Андрей Талалаев. И у команды прекрасные шансы как минимум на проход одного раунда - дома играют. И «Авангард», хоть обыграл ЦСКА, в ФНЛ намного ниже «Тамбова». Зато в первом круге в Курске он обыграл фаворита 2:1. Надо ответить, ведь в воскресенье снова играть против «Авангарда» - уже в чемпионате!

Впрочем, независимо от имени победителя первой пары, здесь симпатии большинства будут на стороне или «Ростова», или «Амкара». Кучук против Гаджиева дают гарантию 120 минут футбола с первым ударом в створ в серии пенальти? Смотря, что на это скажет Евсеев – тренер пермяков после «Спартака» и скандального эпизода с пенальти точно провел профилактическую беседу с командой. И объяснил «Амкару», насколько важно против «Ростова» сыграть острее впереди, так же надежно в обороне и с кубковым настроем. Команда Кучука, по словам представителей клуба, нуждается в усилении, пермяки нашли свою игру – будет сложный матч.

За кого болеть в этой четверке? Хотите видеть «Ростов» в еврокубках – болейте за них, поддерживаете «Амкар» - ваш выбор. Пермяки сейчас в лучшей форме, но дома раненный серией плохих матчей «Ростов» – опасный соперник.

Третий полуфинал. «Тосно» - «Томь»; «Луч-Энергия» - «Енисей»

Парфенов против Аленичева хотели бы сыграть в полуфинале Кубка России, ведь и тем, и другим, если их бывший клуб - московский «Спартак», не подведет, светит встреча с фаворитом. Но для начала «Тосно» нужно обыграть «Томь» - команду, которая под руководством опытного Петракова спокойно выбила «Краснодар», а в ФНЛ проигрывает многим и идет в зоне вылета – то есть для томичей Кубок России имеет большое значение, это шанс себя показать.

«Луч-Энергия» использует тот же аргумент – на своем поле они даже против фаворита сезона во втором дивизионе из Красноярска могут сыграть на победу, особенно с учетом, что в чемпионате не так давно команда Аленичева разгромила коллектив из Владивостока со счетом 4:0. После такого влета надо пересмотреть игру и отношение к сопернику. Но, как правильно говорят футболисты аутсайдера этой пары – в Кубке России все возможно. Они сами это знают, ведь расправились с «Анжи» в сентябре. Парфенов и Аленичев, конечно же, здесь фавориты, но легкую жизнь им никто не обещает.

За кого болеть в этой четверке? «Тосно» и «Енисей» - интересные клубы, но если подразумевать выход «Спартака» из Москвы в полуфинал – хочется видеть в соперниках Аленичева.

Четвертый полуфинал. «Спартак» - «Спартак-Нальчик»; «Рубин» - «Крылья Советов»

Тут два «дерби». Одно спартаковское, второе – волжское. И, честно говоря, шанс на сенсацию в первом случае мизерный. Злой Массимо Каррера собирается выпустить против тезки из Нальчика игроков основы. У аутсайдера мало шансов, поскольку даже против московского «Динамо» команда из Второго дивизиона не показала ничего, кроме желания. Был ужасный по качеству поединок, в котором фаворит попросту не смог начать играть в футбол и вылетел в серии пенальти. «Спартак-Нальчик» в своей третьей по счету лиге идет четырнадцатым! Даже если чемпион их недооценит – может сказаться класс Промеса, как было против «Кубани».

А вот победителя в матче Бердыева против Тихонова предсказать сложнее. Пусть у «Крыльев Советов» дела идут плохо – после победы над «Локомотивом» в Кубке три поражения в пяти матчах, сегодня особый день и особый турнир. «Рубин» Бердыева далеко не безгрешен в футбольном плане, поэтому в этой паре есть только формальный фаворит. А так будет борьба, много борьбы, и один гол может все изменить. Лишь бы не 0:0 и скука – хотя бы Кубок России должен быть результативным!

За кого болеть в этой четверке? Только за московский «Спартак», поскольку можно сколько угодно говорить, что финал Кубка России «Авангард» - «Спартак-Нальчик» будет якобы крутым, на деле сенсации хороши в меру. Место в Лиге Европы пусть лучше делят более опытные, вроде «Ростова», «Амкара», «Спартака» и «Рубина».

Выбирайте своего победителя Кубка России-2017/18!

Пожалуй, если в одном полуфинале сыграют «Динамо» из Санкт-Петербурга против «Ростова» или «Амкара», а в другой паре встретятся «Спартак» из Москвы против «Енисея» - чемпион РФПЛ и вероятный чемпион ФНЛ, будет здорово. Но пока в сетке турнира шестнадцать команд, и каждый вправе выбирать своего победителя. Ведь фаворит не обязательно тот, кого вы поддерживаете. За кого болеете в Кубке России сегодня, уже после вылета «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара»?