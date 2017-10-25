Тимофеев: «Возможно, такое количество травм игроков „Спартака“ связано с плотным графиком»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев, восстанавливающийся от повреждения крестообразной связки, попытался назвать одну из причин частых травм среди игроков «красно-белых» в текущем сезоне:

«У нас были такие же сборы, как и в прошлые годы. Может быть, какие-то упражнения в тренажерном зале поменялись, но беговые занятия остались такими же. Как и раньше, было много беговой работы. Но я не почувствовал, что нас перегрузили. Возможно, такое количество травм связано с тем, что сейчас игры каждые три дня. Мышцы не очень хорошо отдыхают, не до конца восстанавливаются - отсюда и микронадрывы. Не говорю, что это единственная причина, но одна из - все-таки играем без пауз.

Я травмировался на ровном месте, никто не толкал. Не знаю, почему так получилось. Особых нагрузок не было, да и не влияют они на „кресты“. Жаль пропускать столько времени, потом заново набирать форму. И еще, кажется, что когда все будет хорошо - может возникнуть страх за ногу. Это же психология. Надеюсь, боязни не будет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте