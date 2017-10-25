Ловчев: «Единственный шанс „Спартака“ из Нальчика – это слабый настрой „красно-белых“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России между «Спартаками» - московским и нальчикским:

«Встречаются команды совершенно разного класса. Московский „Спартак“ на голову сильнее своего соперника. Единственный шанс „Спартака“ из Нальчика – это слабый настрой „красно-белых“. Но, безусловно, не может быть и речи об отсутствии мотивации у чемпиона России.

Команде Карреры в этом сезоне нужна победа в турнире. И самый реальный шанс – это победа в Кубке России, из которого уже выбыли все остальные лидеры российской Премьер-Лиги. На данный момент основные претенденты на взятие этого трофея – московский „Спартак“ и „Рубин“. Поэтому я уверен, что „красно-белые“ выйдут на этот матч в основном составе. Полагаю, что шансов у гостей практически нет».

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