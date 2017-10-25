СМИ: «„Краснодар“ сам загоняет себя в ловушку ревностным пристрастием к тики-таке»

Андрей Колесников - автор одного российского издания считает, что на слабых результатах «Краснодара» сказывается желание президента клуба Сергея Галицкого видеть в исполнении своей команды футбол, предполагающий постоянное владение мячом, что может идти вразрез с видением футбола Игоря Шалимова - главного тренера «горожан»

«Что сейчас ставится в вину Игорю Шалимову? Практически то же самое, что и Олегу Кононову в момент отставки. Монотонность, предсказуемость, унылость – контроль мяча, возведенный в абсолют. А ведь Шалимов собирался игру поменять. И менял. Хорошо ли, плохо ли – дело вкуса, но менял. Она становилась проще, технологичней, надежней. А сейчас все как будто вернулось обратно – та же пустая, бессмысленная жвачка. И почти физическое ощущение, что у команды нет идей, что она в тупике. Но тут важно понять, кто в тупике – Шалимов или „Краснодар“?

Не загоняет ли клуб сам себя в ловушку слишком уж ревностным пристрастием к тики-таке? Допустим, сейчас Галицкий делает то, чего все от него ждут – увольняет Шалимова. Но тот, кто будет нанят вместо него, все равно окажется под влиянием харизмы хозяина. И под влиянием его вкусов. Притом что и изначально это будет человек идеологически близкий. И снова „Краснодар“ будет бесконечно кружить у неприятельской штрафной… Разбивая лбы, надежды и сердца».

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил, что не верит в скорую отставку Шалимова.

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