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Тимофеев: «Не знаю, почему Кариоку не любили в России, классный опорник»

сегодня, 09:19

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что бывшего полузащитника «красно-белых» Рафаэля Кариоку в России недооценивали:

«Кариока более-менее понимал по-русски. Он, кстати, очень хороший полузащитник, спокоен при работе с мячом. Не знаю, почему его не любили в России. Может, я чего-то не понимаю в футболе, но это классный опорник. Больше всех из легионеров „Спартака“ меня в первое время поражал Жоао Карлос. Он не нервничал, отлично подсказывал, руководил игрой обороны и опорной зоны. Мне нравилась его уверенность. Может быть, у него не всё получалось, но я с ним не играл, только тренировался. Получал игровую практику в „Спартаке-2“ и в дубле».

Зимние антитрансферы РФПЛ. Банда Кариоки

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Все комментарии
sir-5 ответил ошалевший
сегодня в 10:10
ошалевший:
кстати чем то похож на витиньо
Так они же "односельчане".
ошалевший ответил sir-5
сегодня в 10:09
sir-5:
Очевидно из-за вечно недовольного плаксивого выражения лица.
кстати чем то похож на витиньо
sir_Alex
сегодня в 10:07
Лентяй, поэтому и не любили!
Aram Yagubyan
сегодня в 10:03
Любимый игрок Бубнова
Остапчук 67
сегодня в 10:01
Постарайся играть так, чтобы тебя любили.
А Кариока, это прошлое "Спартака", о котором не стоит вспоминать.
Зидан 1972
сегодня в 09:57
У нас слишком много футбольных экспертов!
spartak kursk
сегодня в 09:51
Это неправда.Многие любили Кариоку....
Особенно болельщики Зенита))))))))))))))))))
Байкал Иркутск
сегодня в 09:44
Только не надо коллектив Спартака и болельщиков этого клуба выдавать за всю Россию!
turist82
сегодня в 09:41
Хорош был, согласен. Когда он был в настроении - жег напалмом просто
sir-5
сегодня в 09:27
Очевидно из-за вечно недовольного плаксивого выражения лица.
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