Тимофеев: «Не знаю, почему Кариоку не любили в России, классный опорник»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев считает, что бывшего полузащитника «красно-белых» Рафаэля Кариоку в России недооценивали:
«Кариока более-менее понимал по-русски. Он, кстати, очень хороший полузащитник, спокоен при работе с мячом. Не знаю, почему его не любили в России. Может, я чего-то не понимаю в футболе, но это классный опорник. Больше всех из легионеров „Спартака“ меня в первое время поражал Жоао Карлос. Он не нервничал, отлично подсказывал, руководил игрой обороны и опорной зоны. Мне нравилась его уверенность. Может быть, у него не всё получалось, но я с ним не играл, только тренировался. Получал игровую практику в „Спартаке-2“ и в дубле».
Зимние антитрансферы РФПЛ. Банда Кариоки
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А Кариока, это прошлое "Спартака", о котором не стоит вспоминать.
А Кариока, это прошлое "Спартака", о котором не стоит вспоминать.
Особенно болельщики Зенита))))))))))))))))))
Особенно болельщики Зенита))))))))))))))))))