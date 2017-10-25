Защитник «Енисея» Чичерин: «Каждый матч в Кубке России - это как последняя битва»

Защитник “Енисея” Никита Чичерин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против ФК “Луч-Энергия”:

«Можно ли „Енисей“ назвать фаворитом в матче с ФК „Луч-Энергия“? Кубок России – это другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва. Нам предстоит непростая игра, тяжелый выезд. Во Владивостоке всегда непросто – часовой пояс, климат, плюс “Луч” играет при своих болельщиках. Мы готовимся к непростой, тяжелой игре.

Насколько тяжело переключаться между турнирами? Если честно, то это не ощущается. Недавно мы сыграли матч с “Шинником”, выиграли, теперь на хорошей ноте готовимся к кубковой игре. В этом турнире мы идем от игре к игре, с задачей выигрывать в каждом матче.

Чувствует ли команда усталость? Безусловно, физическая усталость накапливается, но она не связана с предыдущей игрой. ФНЛ – сам по себе тяжелый турнир, много игр, перелетов. Но есть тренировочный процесс, восстановление – это помогает».

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