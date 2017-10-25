Ловчев: «В матче между „Рубином“ и „Крыльями Советов“ отдаю предпочтение казанскому клубу»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев перед матчем 1/8 финала Кубка России между «Рубином» и «Крыльями Советов» предположил, что в четвертьфинал турнира выйдет казанский клуб:

«У „Рубина“ проблема с забитыми мячами. Они проиграли целую серию матчей с одинаковым счетом 0:1. В последней игре в рамках российской Премьер-Лиги против „Динамо“ казанцы также не смогли забить. Но справедливости ради стоит заметить, что подопечные Курбана Бердыева владели огромным игровым преимуществом. Но где-то не хватило везения, а где-то спасал свою команду голкипер „бело-голубых“ Антон Шунин.

„Крылья“ идут в группе лидеров в ФНЛ. Задача у команды – выход в Премьер-Лигу, где они выступали еще в прошлом сезоне. У волжан хороший тренер со спартаковским характером. Но в любом случае, „Рубин“ сейчас, без сомнения, выше по качеству игры. Поэтому в этом поединке я отдаю предпочтение казанскому клубу».

Также Ловчев спрогнозировал победу московского «Спартака» над «Спартаком» из Нальчика в другой паре.

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