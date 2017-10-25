Гиггз: «В матче с „Тоттенхэмом“ МЮ устроит и вымученная победа со счётом 1:0»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз не ждет от своей бывшей команды искрометного футбола в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»:

«Матчи между „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэмом“ всегда получались захватывающими. Да, у МЮ хорошая статистика истории противостояний со „шпорами“ на „Олд Траффорд“, и еще на прошлой неделе я бы сказал, что „красные дьяволы“ победят.

Но после поражения от „Хаддерсфилда“ ситуация изменилась. МЮ теперь победа в матче с „Тоттенхэмом“ нужна больше, чем сопернику. Это будет большая игра.

Всегда хочется выдать классное выступление, но „Юнайтед“ устроит и вымученная победа со счетом 1:0. Думаю, Моуриньо и фанаты клуба согласились бы на такой результат».

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