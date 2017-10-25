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Гиггз: «В матче с „Тоттенхэмом“ МЮ устроит и вымученная победа со счётом 1:0»

сегодня, 12:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм28.10.2017 в 14:30 Не начался

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз не ждет от своей бывшей команды искрометного футбола в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»:

«Матчи между „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэмом“ всегда получались захватывающими. Да, у МЮ хорошая статистика истории противостояний со „шпорами“ на „Олд Траффорд“, и еще на прошлой неделе я бы сказал, что „красные дьяволы“ победят.

Но после поражения от „Хаддерсфилда“ ситуация изменилась. МЮ теперь победа в матче с „Тоттенхэмом“ нужна больше, чем сопернику. Это будет большая игра.

Всегда хочется выдать классное выступление, но „Юнайтед“ устроит и вымученная победа со счетом 1:0. Думаю, Моуриньо и фанаты клуба согласились бы на такой результат».

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:13
Тут уж не до красоты
dimagas1
dimagas1 ответил DadGods
сегодня в 12:53
DadGods:
Я вообще не понимаю, какого иногда творит Моур! То, как он в первом пришествии руководил Челси - это была сказка просто. С его харизмой, наглостью, я его обожал. Мужик с диким темпераментом. А те автобусы, которые он устраивает сейчас - это перебор я считаю. При Фергюсоне, такого не было. На матчи с МЮ, всегда было приятно смотреть.
Ну не всегда,иногда и Ферги играл от обороны,в свое врем Бенитес нагибал МЮ в шикарном стиле.
cannongun
cannongun
сегодня в 12:51
Почеттино тоже вполне устроит победа 1-0 - автогол Линделёфа на классе
DXTK
DXTK
сегодня в 12:47
МЮ вслед за ливерпулем полетит......... и по счету и в таблице.
DadGods
DadGods ответил Owl Fake
сегодня в 12:38
Owl Fake:
"Думаю, Моуриньо и фанаты клуба согласились бы на такой результат". Вымученная победа при трусливом футболе. К такому ли нас приучил Ферги?
Я вообще не понимаю, какого иногда творит Моур! То, как он в первом пришествии руководил Челси - это была сказка просто. С его харизмой, наглостью, я его обожал. Мужик с диким темпераментом. А те автобусы, которые он устраивает сейчас - это перебор я считаю. При Фергюсоне, такого не было. На матчи с МЮ, всегда было приятно смотреть.
DadGods
DadGods
сегодня в 12:33
После просмотра 2ух последних матчей МЮ, кровь, которая лилась из глаз, еще не до конца остановилась. Если и в этом матче будет автобус, а не зрелище, тогда смело можно поздравлять МС с 1 местом в АПЛ.
Serge Boykov
Serge Boykov
сегодня в 12:33
Тотенхэм на ходу,Манчестеру не поможет даже автобус! 2:0 выйграет Тотенхэм, один из голов Кейн забьёт...
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 12:32
"Думаю, Моуриньо и фанаты клуба согласились бы на такой результат".

Вымученная победа при трусливом футболе. К такому ли нас приучил Ферги?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:30
Удачи шпорам)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:20
Понятное дело, что будет автобус. Удачи ттх!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:19
Удачи курам.
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