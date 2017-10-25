«Уфа» прокомментировала решение пропускать болельщиков с термосами на домашние матчи

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение пропускать болельщиков с термосами на домашние матчи.

«Согласовывать с РФПЛ это, в принципе, не надо, поскольку за безопасность отвечаем мы. У нас есть понимание того, как мы это будем проводить, тем более что делаем это уже не в первый раз. Ничего сложного не вижу.

Мы хотим, чтобы люди, которые пришли на футбол, чувствовали себя более комфортно, поэтому клуб идет на такой шаг».

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