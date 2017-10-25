Марселино: «Дисквалификация Кондогбиа за события 4-летней давности? Ситуация странная»

Главный тренер «Валенсии» Марселино недоволен тем, что полузащитник команды Жоффри Кондогбиа вынужден отбывать двухматчевую дисквалификацию спустя 4 года поле нарушения, повлекшего за собой наказание.

Дело в том, что француз был удален с поля в розыгрыше Кубка Испании-2012/13, выступая за «Севилью», за что должен был пропустить два матча. На следующий сезон игрок перебрался в «Монако», но руководство Лиги 1 не заметило того, что хавбек должен отбыть дисквалификацию. Данная информация всплыла в этом сезоне. В результате игрок пропустил вчерашний матч против «Сарагосы» в Кубке Испании и также не поможет «Лос Чес» в ответном поединке.

«Нам уже известно об этой ситуации, она странная.

У нас нет выбора. Мы понимаем, что игрок должен был отбыть двухматчевую дисквалификацию, просто несправедливо то, что от этого пострадает „Валенсия“, ошибка-то не наша», - заявил Марселино.

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