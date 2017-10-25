«СКА-Хабаровск» в матче 1/8 Кубка России обыграл «Динамо-СПб»

В матче 1/8 Кубка России «СКА-Хабаровск» без проблем обыграл на домашнем поле «Динамо-СПб» и впервые в истории вышел в четвертьфинал.
Хабаровск, стадион им. Ленина.
«СКА-Хабаровск» - «Динамо-СПб» - 2:0 (0:0)
Голы: Наваловский 61, Маркович 72.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Наваловский 38), Пуцко, Тишкин, Казанков, Дедечко, Корян, Карасев (Колинский 60), Маркович (Христов 79).
Главный тренер: Алексей Поддубский.
«Динамо-СПб»: Генералов, Бычков, Юрганов, Власов (Киреенко 78), Рогов, Соловьев (Житников 68), Песегов, Цвейба, Кулишев, Барсов (Батютин 68), Коротаев.
Главный тренер: Александр Точилин.
Судья: Олег Соколов.
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