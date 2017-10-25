«СКА-Хабаровск» в матче 1/8 Кубка России обыграл «Динамо-СПб»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Кубок
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Кубок
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Кубок Лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/8 финала
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм
Германия. Кубок 2017/2018, 2 раунд
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
Италия. Серия А 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
Россия. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТосноТосно -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь
  • Главные новости
  • Все новости
13:50
«Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России, убрав с пути «Енисей»27
10:18
«Арсенал» и «Ман Сити» обвиняют в нарушении регламента Кубка Лиги29
10:13
«Ливерпуль» готов продать Коутиньо за 150 млн евро19
09:19
Тимофеев: «Не знаю, почему Кариоку не любили в России, классный опорник»19
00:41
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Лиги34
14:50
Самедов: «„Зенит“ не такой сильный, как о нем пишут»6
14:46
Рапопорт: «Ощущение, что мы стали терять Дзюбу. Он переоценивает себя»2
14:39
Булатов: «Единственная тактика для „Нальчика“ - игра от обороны»5
14:36
Игрок индонезийского клуба продемонстрировал невероятную скорость во время голевой атаки5
14:29
Рикардо Родригес: «Моя мечта - выиграть Лигу чемпионов»1
14:25
Юран о «Спартаке»: «Если не обыгрывать „Спартак-Нальчик“, то о чём говорить?»6
14:12
«Тоттенхэм» следит за двумя игроками «Аякса»1
14:12
«Твиттер» УЕФА о Ригони: «„Зенит“, чем вы его кормите?»20
14:03
Поддубский: «У „СКА-Хабаровска“ есть желание пройти дальше, гораздо дальше»1
13:58
Медиацентр у стадиона «Санкт-Петербург» будет перенесен 5
13:57
Точилин: «„СКА-Хабаровск“ вполне может дойти до полуфинала Кубка России, а может и дальше»4
13:43
Габбьядини: «Не могу сказать, что я не думаю о возвращении в Италию"0
13:41
Игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в клубе17
13:23
Киевское «Динамо» потеряло своего капитана не менее чем на полгода0
13:13
«Зенит» приступил к подготовке к матчу с «Локомотивом» в полном составе15
13:05
«Челси» нужен Сауль Ньигес4
12:54
Марселино: «Дисквалификация Кондогбиа за события 4-летней давности? Ситуация странная»3
12:42
Бенитес: «Если преуспею в „Ньюкасле“, то может возглавлю сборную Испании»5
12:39
«Манчестер Юнайтед» следит за Гедешем0
12:28
«Уфа» прокомментировала решение пропускать болельщиков с термосами на домашние матчи8

«СКА-Хабаровск» в матче 1/8 Кубка России обыграл «Динамо-СПб»

сегодня, 13:24
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Санкт-Петербург)ДинамоМатч завершен

В матче 1/8 Кубка России «СКА-Хабаровск» без проблем обыграл на домашнем поле «Динамо-СПб» и впервые в истории вышел в четвертьфинал. 

Хабаровск, стадион им. Ленина.

«СКА-Хабаровск» - «Динамо-СПб» - 2:0 (0:0)
Голы: Наваловский 61, Маркович 72.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Наваловский 38), Пуцко, Тишкин, Казанков, Дедечко, Корян, Карасев (Колинский 60), Маркович (Христов 79).
Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Динамо-СПб»: Генералов, Бычков, Юрганов, Власов (Киреенко 78), Рогов, Соловьев (Житников 68), Песегов, Цвейба, Кулишев, Барсов (Батютин 68), Коротаев.
Главный тренер: Александр Точилин.

Судья: Олег Соколов.

От «Спартака» до «Енисея». Кого поддерживать в Кубке России

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:45
И даже Довбня не потребовался.
denmig
denmig
сегодня в 14:44
еще поменьше спб стало на одну!
Vadik
Vadik
сегодня в 14:43
Армейца с победой!!!! Видимо питерские удовлетворились победой над земляками...
амурец
амурец ответил альсато
сегодня в 14:41
альсато:
Для меня ВСЕ наши:Океан(Находка), Вулкан (Питер), Сахалин (Южный) , Динамо (Магадан), Луч (Владивосток), Динамо (Якутск), СКА (Хабаровск), Смена(Комсомольск), Строитель (Биробиджан),Белогорск(Белогорск), Амур (Благовещенск), Чита(Чита), Селенга (Улан-Уде), и даже Звезда(Иркутск)!-Здесь Русский дух, Здесь Русью пахнет!
к сожалению иных уж нет
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:41
На классе
alexxxi
alexxxi
сегодня в 14:29
Молодцы армейцы , так держать.
альсато
альсато ответил амурец
сегодня в 14:28
амурец:
да я когда они играли в ДВ зоне я болел за свой Благовещенский Амур, просто за Дальневосточный клуб в РПФЛ всегда буду переживать
Для меня ВСЕ наши:Океан(Находка), Вулкан (Питер), Сахалин (Южный) , Динамо (Магадан), Луч (Владивосток), Динамо (Якутск), СКА (Хабаровск), Смена(Комсомольск), Строитель (Биробиджан),Белогорск(Белогорск), Амур (Благовещенск), Чита(Чита), Селенга (Улан-Уде), и даже Звезда(Иркутск)!-Здесь Русский дух, Здесь Русью пахнет!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:21
И что они будут делать с этой победой?
Мяучелo
Мяучелo
сегодня в 14:05
Питерские динамики под Зенит костьми ложились и землю грызли а Ске слили в разнузданной манере :D
Parovoznic
Parovoznic ответил спартак 1987
сегодня в 14:00
спартак 1987:
зачем им вылетать?тосно на полуфинал оставить нужно,не во владивосток же лететь(крыльям и Андрюхе Тихонову удачи сегодня в матче с рубином)
Вы сначала туда попадите )))
амурец
амурец ответил Шуnя771
сегодня в 13:58
Шуnя771:
Убедил! Плюсан за патриотизм к клубу!)
да я когда они играли в ДВ зоне я болел за свой Благовещенский Амур, просто за Дальневосточный клуб в РПФЛ всегда буду переживать
спартак 1987
спартак 1987 ответил spartach n1
сегодня в 13:58
зачем им вылетать?тосно на полуфинал оставить нужно,не во владивосток же лететь(крыльям и Андрюхе Тихонову удачи сегодня в матче с рубином)
Шуnя771
Шуnя771 ответил амурец
сегодня в 13:55
амурец:
у нас на Дальнем Востоке он сейчас центральный, он у нас единственный в РПФЛ
Убедил! Плюсан за патриотизм к клубу!)
abrek123
abrek123
сегодня в 13:54
Cка молодцы поздравляю с победой очень не простого соперника одолели динамо зенит вынес из кубка..Удачно до финала дойти может и выиграть...
амурец
амурец ответил Шуnя771
сегодня в 13:53
Шуnя771:
Имелось ввиду... Не центральный клуб..))
у нас на Дальнем Востоке он сейчас центральный, он у нас единственный в РПФЛ
Шуnя771
Шуnя771 ответил амурец
сегодня в 13:52
амурец:
это не маленькие пони, а серьёзные пацаны с Амура
Имелось ввиду... Не центральный клуб..))
амурец
амурец ответил Шуnя771
сегодня в 13:50
Шуnя771:
Маленькие пони побили культурных футболистов..
это не маленькие пони, а серьёзные пацаны с Амура
saha100
saha100
сегодня в 13:46
Опять питер сосу сделал
Гоша Великолепный
Гоша Великолепный
сегодня в 13:46
Мои поздравления Хабаровску!
амурец
амурец
сегодня в 13:46
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 13:44
    Молодцы братья армейцы, даже бабла чуток выиграл.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 13:42
    С победой СКА! Желаю взять кубок.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:42
    Так держать до финала!!!!!
    maiorchik
    maiorchik
    сегодня в 13:41
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 13:40
      Маленькие пони побили культурных футболистов..
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 13:35
      Осталось ещё тосно вылететь и самопровозглашенная футбольная столица за бортом турнира ))
      Марк Аврелий
      Марк Аврелий ответил Димон Булыкин
      сегодня в 13:31
      Димон Булыкин:
      Можно снова расформировывать) Динамо-СПб - вечные неудачники(
      Overbeer
      Overbeer
      сегодня в 13:31
      Чтобы с Зенитом было- страшно подумать))
      Конебаклан
      Конебаклан
      сегодня в 13:27
      Снова Питер не в почете.
      РЕСПЕКТ СКА!
      амурец
      амурец
      сегодня в 13:27
      молодцы Хабара, вперёд к кубку
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100