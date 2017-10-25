Буффон: «Сборная Италии должна пройти на ЧМ-18 - это первостепенная цель для нас»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что считает выход сборной Италии на чемпионат мира 2018 первостепенной целью.



«Квалификация сборной Италии на чемпионат мира 2018 - это первостепенная цель для меня и всего итальянского футбола. Мы обязаны бороться за свое место на этом турнире. Плей-офф со шведами обещает быть сложным, но мы должны пройти этот отборочный этап. Сборная Швеции - тяжелый соперник, они показывают хорошую игру и не дадут нам поблажек».



Напомним, что Швеция сразится с Италией в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира.

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