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Буффон: «Сборная Италии должна пройти на ЧМ-18 - это первостепенная цель для нас»

сегодня, 15:28

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что считает выход сборной Италии на чемпионат мира 2018 первостепенной целью. 

«Квалификация сборной Италии на чемпионат мира 2018 - это первостепенная цель для меня и всего итальянского футбола. Мы обязаны бороться за свое место на этом турнире. Плей-офф со шведами обещает быть сложным, но мы должны пройти этот отборочный этап. Сборная Швеции - тяжелый соперник, они показывают хорошую игру и не дадут нам поблажек».

Напомним, что Швеция сразится с Италией в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира.

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Zimmer
Zimmer ответил Zimmer
сегодня в 15:54
Zimmer:
Давайте, выходите, всё в ваших руках.
И ногах, конечно.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 15:54
Давайте, выходите, всё в ваших руках.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:46
Шансы у Италии повыше, но вполне могут 2 раза по 0-0 сыграть.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:40
Удачи скуадре!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:37
ЧМ БЕЗ ИТАЛИИ НЕ ЕСТЬ ХОРОШО.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:33
шведам вечно не везет со жребием
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