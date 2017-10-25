Брозович вернулся к тренировкам

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович восстановился после травмы. Хорват получил повреждение в расположении сборной и не выходил на поле с начала октября. Однако после матча «Интера» с «Сампдорией» (3:2), который прошел без него, Брозович вернулся к полноценным тренировкам и будет готов играть в следующих матчах.

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