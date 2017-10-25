Брозович вернулся к тренировкам

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович восстановился после травмы. Хорват получил повреждение в расположении сборной и не выходил на поле с начала октября. Однако после матча «Интера» с «Сампдорией» (3:2), который прошел без него, Брозович вернулся к полноценным тренировкам и будет готов играть в следующих матчах.
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Полузащитник «Интера» рискует отправиться в лазарет.
Как сообщает Premium Sport, замена Весино в матче против «Сампдории» была вызвана не простой усталостью. Полузащитник пожаловался на мышечную боль. Точный диагноз будет известен позже. Весино в нынешнем сезоне является основным полузащитником в команде Лучано Спаллетти. Футболист провёл восемь матчей за клуб.
По сведениям источника, травма вряд ли будет серьёзной. В следующем матче «Интер» сыграет против «Вероны» 30 октября.
Полузащитник «Интера» рискует отправиться в лазарет.
Как сообщает Premium Sport, замена Весино в матче против «Сампдории» была вызвана не простой усталостью. Полузащитник пожаловался на мышечную боль. Точный диагноз будет известен позже. Весино в нынешнем сезоне является основным полузащитником в команде Лучано Спаллетти. Футболист провёл восемь матчей за клуб.
По сведениям источника, травма вряд ли будет серьёзной. В следующем матче «Интер» сыграет против «Вероны» 30 октября.