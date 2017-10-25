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12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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«Шинник» вышел в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Олимпиец»

сегодня, 17:54
ШинникШинник4 : 0ОлимпиецОлимпиецМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка России «Шинник» разгромил «Олимпиец» со счетом 4:0. Ранее в четвертьфинал вышел «Авангард».

Кострома, стадион «Урожай»

«Шинник» (Ярославль) - «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 4:0 (2:0)
Голы: Чистяков 20, Крамаренко 24, Лях 47, Кагермазов 70.

«Шинник»: Антипин, Магадиев, Чистяков, Чалов, Кагермазов, Лях, Шайморданов (Безлихотнов 74), Крамаренко, Камилов, Низамутдинов, Булия (Лаук 63).
Главный тренер: Александр Побегалов.

«Олимпиец»: Бородько, Морозов, Полянин, Хрипков, Маляров, Хайруллов, Филин, Горбунов, Фомин, Аюпов, Беляков (Сорочкин 65).
Главный тренер: Николай Писарев.

Предупреждения: Филин 58, Беляков 64.

Судья: Борисов (Самара).

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Все комментарии
kastites
сегодня в 18:28
Прекрасная новость
pokemon_CSKA
сегодня в 18:21
Красиво Шинник играет. 2 гол вообще красота
drug01
сегодня в 17:59
Браво Шинник!!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:57
С победой, "Шинник"!
Одно слово румын
сегодня в 17:55
Без сюрпризов
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