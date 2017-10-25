«Шинник» вышел в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Олимпиец»

В матче 1/8 финала Кубка России «Шинник» разгромил «Олимпиец» со счетом 4:0. Ранее в четвертьфинал вышел «Авангард».
Кострома, стадион «Урожай»
«Шинник» (Ярославль) - «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 4:0 (2:0)
Голы: Чистяков 20, Крамаренко 24, Лях 47, Кагермазов 70.
«Шинник»: Антипин, Магадиев, Чистяков, Чалов, Кагермазов, Лях, Шайморданов (Безлихотнов 74), Крамаренко, Камилов, Низамутдинов, Булия (Лаук 63).
Главный тренер: Александр Побегалов.
«Олимпиец»: Бородько, Морозов, Полянин, Хрипков, Маляров, Хайруллов, Филин, Горбунов, Фомин, Аюпов, Беляков (Сорочкин 65).
Главный тренер: Николай Писарев.
Предупреждения: Филин 58, Беляков 64.
Судья: Борисов (Самара).
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