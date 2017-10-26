Дугалич: «Думали, что спокойно обыграем „Томь“»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич прокомментировал победу над «Томью» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.

«Настраивались так же, как и на любую игру. Настраиваться надо было на поле Малой арены. На нем тяжело, но главное, что мы выиграли. Пенальти - это фарт. Кому повезет, тот и выиграет. Я всегда смотрю, где вратарь. Бью в другую от него сторону.

Но перед игрой даже не думали о пенальти. Думали, что спокойно выиграем.

Какие теперь задачи на Кубок? Дойти до финала. Получится ли выиграть, посмотрим».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте